大学ゴルフの秋のビッグイベント「第2回パンパシフィック大学ゴルフスーパーリーグbyNIGITA」（スポーツニッポン新聞社共催）は3日から3日間、静岡県三島市のグランフィールズCCで開催される。日本、米国、韓国、台湾、欧州から有力大学のゴルファーが参加し、団体戦と個人戦で争われ、個人戦は男女ミックスで実施される。2年連続出場する日大の小林翔音（しょおん、2年）は開幕前日の2日、18ホールの練習ラウンドを行い最終