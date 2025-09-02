自民党の森山幹事長は、さきほど両院議員総会の中で、参議院選挙で大敗したことなどの責任を取って、幹事長を辞任する意向を明らかにしたことがわかりました。進退を石破首相に預けるとの趣旨の発言をしたということです。参院選の総括をとりまとめる両院議員総会に出席した議員によりますと、森山幹事長は会合の終盤、幹事長を辞任する意向を表明した上で、進退を石破首相に預けるとの趣旨の発言をしたということです。森山氏はこ