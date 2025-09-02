イングランド・プレミアリーグが、今夏の移籍期間中に総額３０億８７００万ポンド、日本円にして約６２５２億４０００万円の移籍金を費やしたことが明らかになった。ＢＢＣが「３０億ポンド超」と見出しで伝え、英ポンドで新たな次元に突入し、今回の移籍期間であらたにプレミアリーグが欧州で最も突出した資金力を持つことを報じた。ちなみにこの金額は今夏のラ・リーガ（スペイン）、ブンデスリーガ（ドイツ）、リーグ・ア