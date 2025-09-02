サントリーホールディングスは２日、新浪剛史会長が１日付で辞任したと発表した。新浪氏が購入したサプリメントについて警察による捜査を受けたことを受け、辞任を申し出た。鳥井信宏社長は記者会見で新浪剛史社長の辞任について「私も新浪氏と仕事をしてきたし、（社長就任発表で）新浪氏と２人で会見したことを覚えている人もいると思うが、二人三脚でやると言ったのに非常に残念だ」と悔しさをにじませた。山田賢治副社長