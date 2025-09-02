２０２５年度の国際大会での成績優秀者に贈られる「上月（こうづき）スポーツ賞」表彰式が２日、都内で行われた。ノルディックスキー世界選手権の複合女子個人ノーマルヒル（ＮＨ）で金メダルの葛西優奈（早大）は「このような栄誉ある賞をいただき、誠にうれしく思います。日々、厳しい環境で挑戦を続けられるのもこのようなご支援と励ましがあるからです」と感謝の思いを口にした。２１歳の葛西は２月下旬にノルウェーで行わ