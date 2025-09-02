日本サッカー協会(JFA)は2日、第27回国際ユースサッカーin新潟に臨むU-17日本代表メンバーを発表した。U-17日本代表は11月にU-17ワールドカップを予定しており、アジア予選参加組を中心としたメンバーは現在フランス遠征を行っている。今回選出されたメンバーはU-16世代が中心で、滑り込みでのU-17W杯メンバー入りを狙うU-17世代も含まれている。高体連からは2010年1月生まれのDF児山雅稀(帝京長岡高)が選出された。日本は今