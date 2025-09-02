念願の欧州5大リーグ移籍を実現させ、日本代表でのポジション争いに再び挑む。アメリカ遠征初日の1日、MF藤田譲瑠チマ(ザンクト・パウリ)が報道陣の取材に応じ、主力不在で出番が見込まれる2試合に向けて「ここで求められているサッカーをやりつつ、自分の色を出せる良い機会になる」と意気込みを語った。昨年夏のパリ五輪でキャプテンを務めた藤田は、大会後の同年10月から日本代表に定着。その後は4試合のベンチ外を含め、6