京都新聞杯で３着のあと休養していたデルアヴァー（牡３歳、栗東・松永幹夫厩舎、父フランケル）は、引き続き荻野極騎手で神戸新聞杯（９月２１日、阪神・芝２４００メートル）へ向かう。レパードＳを勝利したドンインザムードは、松山弘平騎手でジャパンダートクラシック（１０月８日、大井）へ向かう。函館スプリントＳ３着のドンアミティエは東京盃（１０月９日、大井）へ。鞍上は坂井瑠星騎手。エルムＳで２着のロード