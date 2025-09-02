自民党は2日午前中に参院選敗北の総括をする委員会が行われ、昼からはその総括を所属議員に示す両院議員総会が行われています。総括を自民党議員はどのように受け止めたのでしょうか?午後3時50分現在も総会が続いている自民党本部から、フジテレビ政治部・木村祐太記者の中継です。開始から約2時間半が経ちますが、途中退席する議員はちらほらという状況です。総会は冒頭以外非公開で報道陣は入れず、現在も党本部の1階で多くの報