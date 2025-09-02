俳優の露口茂さんが４月２８日に亡くなったことが２日までに分かった。９３歳。露口さんは日本テレビ系刑事ドラマ「太陽にほえろ！」で山さんを演じ、多くのファンに愛された。同じく「太陽に吠えろ！」で殿下を演じた小野寺昭は２日、Ｘで露口さんを追悼。「ヤマさんお疲れ様でした。ごゆっくりお休み下さい。私とはキャラクターは違いますが、彼の背中を見ながら８年間ご一緒したのは、わたしの宝物です。露口茂さん、ありが