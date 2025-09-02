8月31日、広瀬すずがトークバラエティ番組『おしゃれクリップ』（日本テレビ系）に出演。番組内での広瀬の “白すぎる肌” が話題を呼んでいる。広瀬は1月期の連続ドラマ『クジャクのダンス、誰が見た？』（TBS系）で主演を務め、9月5日には主演映画『遠い山なみの光』の公開も控えるなど、仕事は途切れない。今回は、芸能界での交流が明かされた。「プライベートでも親交の深い尾野真千子さんがVTR出演し、尾野さんが沖縄県で