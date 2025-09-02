俳優の露口茂さんが４月２８日に老衰のため亡くなっていたことが２日までに分かった。９３歳。露口さんは日本テレビ系刑事ドラマ「太陽にほえろ！」で、山さんこと、山村刑事を演じ人気に。走って走って走りまくる若手刑事たちをまとめ、取り調べでは犯人の話を真摯に聞き、自白させる、無口だが懐の深い役柄が印象的だった。山さんは８６年に「殉職」している。他にもドラマ「江戸の旋風」などに出演。温かく渋い声で声優と