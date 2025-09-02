自民党の森山幹事長は2日、敗北した参院選の総括が議題の両院議員総会で、幹事長を辞任する意向を表明した。総括で参院選の総括が終わった後、森山氏は「選挙結果の責任を取るべく、幹事長の職を退任させていただきたい。私の進退については、任命権者である石破総裁にお預けする」と述べた。出席者によると、石破首相は「重く受け止めて判断する」と述べたという。森山氏は、参院選の総括が終わった後に自らの責任を明らかにする