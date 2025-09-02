横浜地方気象台（資料写真）横浜地方気象台は２日、雷や突風などに関する気象情報を発表した。神奈川県内では３日昼過ぎから夜遅くにかけて、大気の状態が非常に不安定になるとして、落雷や竜巻などの激しい突風、局地的な激しい雨などに注意するよう呼びかけている。気象台によると、３日は低気圧が日本の東へ進み、前線が東日本を南下。神奈川県では、前線や低気圧に向かって流れ込む暖かく湿った空気や日中の気温上昇の影響