愛知県の小牧市民病院で2022年、肺がんの疑いがありながら、医師の思い込みで詳しい検査をせず、患者が死亡していたことが分かりました。小牧市民病院によりますと、2022年9月、愛知県内に住む60代の男性への胸部CT検査で、長さ19ミリの肺がんが疑われる影が見つかりました。担当した医師は経過観察が必要と判断していて、3カ月後にはさらに3ミリ大きくなっていたものの、患部の細胞を採取するなど詳しい検査をしなかったと