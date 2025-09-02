鹿児島県の阿久根市で恒例の「阿久根伊勢えび祭り」が始まり、PR隊がMBCを訪れました。 「阿久根伊勢えび祭り」は、阿久根市の近海でとれるイセエビを多くの人に味わってもらおうと、漁の解禁にあわせて毎年開かれていて、今年で19回目です。 イベントは今月1日に始まり、期間中は市内10の飲食店で刺身やみそ汁、塩焼きなど、自慢のイセエビ料理が提供されます。 「阿久根伊勢えび祭り」は来月31日までの開催で、各店舗に事前の