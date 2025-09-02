ハンドボール・リーグHで初代女王に輝いた「ブルーサクヤ鹿児島」が2日、塩田知事に、シーズン開幕と2連覇に向けた意気込みを語りました。 県庁を訪れたのは、霧島市を拠点に活動する「ブルーサクヤ鹿児島」の新留洋一GMと新しく就任した岸本健太HC、新キャプテンの笠井千香子選手です。 塩田知事に、今月6日の「リーグH」の新シーズン開幕を前に、2連覇に向けた意気込みを語りました