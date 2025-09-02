埼玉県川口市で昨年9月、飲酒運転で車を時速約125キロで逆走させ、衝突事故を起こし男性を死亡させたとして、危険運転致死罪などに問われた中国籍の男（19）の裁判員裁判初公判が2日、さいたま地裁（江見健一裁判長）で開かれた。被告は罪状認否で「いつもと同じように真っすぐ走れていた」と述べ、起訴内容を一部否認。弁護側は過失運転致死にとどまると主張した。検察側は冒頭陳述で、被告が友人とカラオケをし、焼酎を3杯ほ