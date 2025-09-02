ＮＹ金時間外取引堅調、一時３５７８．４０ドルまで高値伸ばす 東京時間16:07現在 ＮＹ金先物DEC 25月限（ＣＯＭＥＸ）（時間外取引） 1オンス＝3556.60（+40.50+1.15%） ※４／２２最高値は３５８５．８０ドルだった。