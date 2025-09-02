あす、中国で行われる抗日戦争勝利80年を記念する軍事パレードを前に、習近平国家主席とロシアのプーチン大統領が会談しました。同じくパレードに出席する北朝鮮の金正恩総書記も、まもなく北京に到着するものとみられます。「北京駅の周りですが、道路の前にバリケードが設置されています」金総書記が到着するとみられる北京駅の周辺。現在も厳重な警備が敷かれています。金総書記はきのう、専用列車で平壌を出発。「瀋陽市内を通