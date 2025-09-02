「上月スポーツ賞」の表彰式で写真に納まる（左から）柔道の村尾三四郎、水泳の梶本一花、ノルディックスキー複合の葛西優奈、フィギュアスケートの中田璃士、フェンシングの山田優＝2日、東京都内上月財団は2日、国際大会などで好成績を残した選手に賞金を贈る「上月スポーツ賞」の表彰式を東京都内で開き、柔道の世界選手権男子90キロ級を初制覇した村尾三四郎（JESエレベーター）が受賞者を代表して謝辞を述べ「（2028年）ロ