ポンド急落、英長期債利回りの急上昇で対ドル一時１．３４６３レベル＝ロンドン為替 ポンド相場が急落している。英３０年債利回りが一時５．６７％に上昇、１９９８年以来の高水準となったことに反応。英借入コストが急上昇するなかで、英国債市場が警戒信号を発している。いわゆる英国売りの図式となっている。 ポンドドルは1.3530付近から一気に1.3463レベルまで急落。ポンド円は200円台を割り込むと、199.60付近へ