２日の東京株式市場は広範囲に買い戻しの動きが広がり、日経平均株価は切り返す展開に。ただ、途中マイナス圏に沈むなど上値の重さも意識された。 大引けの日経平均株価は前営業日比１２１円７０銭高の４万２３１０円４９銭と３日ぶり反発。プライム市場の売買高概算は１７億７３３９万株、売買代金概算は３兆９５３４億円。値上がり銘柄数は１０１２、対して値下がり銘柄数は５５５、変わらずは５１銘柄だった。 きょ