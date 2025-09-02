【通貨別まとめと見通し】南アランド円 先週のまとめ 南アフリカランド/円（ZAR/JPY）は先週、25日の8円45銭を高値に週末までランド売り円買いが優勢となった。安値は29日に付けた8円26銭。その後金曜日海外市場から週明けにかけて反発ぢ、2日に8円40銭台を回復している。新興国通貨全般の売りに押された。またBRICSと米国との関係悪化を警戒する動きもも見られた。 テクニカル分析 - **レジスタンス**: 8円45銭 - **サポ