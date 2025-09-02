メインシナリオ…8月13日の高値173.02円を上抜き、直近の高値を更新し、短期のトレンドは上向きとなっている。目先の上値目標は、7月28日の高値173.97円となっている。その水準を上抜いて年初来の高値を更新するようであれば、175円の節目や昨年7月11日に付けた史上最高値の175.43円を試す可能性がある。 サブシナリオ…一方、一目均衡表の基準線の171.50円や8月20・28日の安値171.12円を下抜き、8月14日の安値170.97円も割り