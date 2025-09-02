Íò¤ÎÝ¯°ææÆ¤µ¤ó¤ÈÁêÍÕ²íµª¤µ¤ó¤¬2025Ç¯9·î2Æü¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö¥»¥Ö¥ó-¥¤¥ì¥Ö¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó ¿·¹­¹ð¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÈ¯É½²ñ¡×¤ËÅÐÃÅ¤·¡¢¡Ö¤³¤Î²Æ¤Î½é¤á¤Æ¤Î·Ð¸³¡×¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ö¥Þ¥¤¥Ê¥¹24ÅÙ¤ÎÎäÅà¸Ë¡×¤Ç¥É¥é¥Þ»£±Æ¥»¥Ö¥ó-¥¤¥ì¥Ö¥ó¤Ï3Æü¤«¤é¡¢¿·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡Ö¤Ê¤Ë¤¬¤¢¤ë¤«¤Ê¡¢¥»¥Ö¥ó-¥¤¥ì¥Ö¥ó¡£¡×¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡£¥Æ¥ì¥ÓCMÂè1ÃÆ¤¬½ç¼¡Êü±Ç¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢¥¤¥á¡¼¥¸¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¡¢Ý¯°æ¤µ¤ó¤ÈÁêÍÕ¤µ¤ó¤¬¡ÖÃÏµå¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤­¤¿±§Ãè