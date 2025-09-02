鄭州航空港経済総合実験区にある比亜迪（ＢＹＤ）組み立て工場のプラグインＳＵＶ「宋ＬＤＭ−ｉ」生産ライン。（資料写真、鄭州＝新華社配信）【新華社北京9月2日】中国の電気自動車（EV）大手、比亜迪（BYD）が8月29日に発表した2025年6月中間決算は、売上高が前年同期比23.3％増の3712億8100万元（1元＝約21円）、純利益が13.8％増の155億1千万元となり、いずれも過去最高を更新した。営業活動によるキャッシュフローは2.