お笑いコンビ「爆笑問題」が8月31日放送のTBSラジオ「爆笑問題の日曜サンデー」（日曜後1・00）に生出演。5年ぶりにゲスト出演したタレントの小堺一機（69）への感謝を口にした。「何度も言ってますけど、小堺さんは我々にとっては恩人と言うか」と切り出した太田。六本木のホワイトという芸能人が集まる店で、初めて顔を合わせた時の思い出を語った。まだ、売れてない時代にプロデューサーに連れて行ってもらったといい、「