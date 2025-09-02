大相撲秋場所（14日初日、両国国技館）で大関獲りに挑む関脇・若隆景（30＝荒汐部屋）が2日、東京・両国国技館で行われた定期健康診断を受診後、取材に応じた。1日に秋場所の番付が発表され、右膝前十字じん帯断裂の大ケガを負った23年春場所以来となる東の関脇。「気を引き締めて頑張っていきたい」と語った。8月31日に26日間の夏巡業を完走。「無事に巡業が終わったので、また場所に向けて稽古していきたいと思う」。同22