NPB（日本野球機構）は2日の公示を発表。巨人は平内龍太投手を1軍登録しました。平内投手は今季、ここまで1軍で5試合に出場、前回登板となったオリックス戦では、4番手で8回に登板するも先頭から3連打を浴び2失点と悔しい結果に。6月16日に登録抹消されると右肩痛を発症し、7月は故障班でのリハビリも経験。現在は回復し、ここまでファームで19試合に登板し3勝0敗、防御率0.87をマークしています。