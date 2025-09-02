NPB(日本野球機構)は2日の公示を発表し、広島は内田湘大選手を1軍登録しました。2022年ドラフト2位で利根商高から広島に入団した内田選手は、プロ3年目20歳の内野手です。今季ファームでは73試合に出場して打率.202、2本塁打、18打点の成績を残しています。8月17日のソフトバンク2軍戦から10試合連続で4番として出場し、28日のオリックス2軍戦では3安打3打点の活躍を見せました。月間でも8月は打率.267、1本塁打、8打点と数字を残