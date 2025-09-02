NPB(日本野球機構)が2日の公示を発表。ソフトバンクは笹川吉康選手を1軍登録し、川村友斗選手を登録抹消しました。プロ5年目の笹川選手は今季、4月は4打数無安打、5月は31打数5安打で打率.143と低迷を見せていました。それでもファームで調整を重ね、今季12号目の本塁打を記録するなど好調を見せ、5月ぶりの1軍復帰となります。ファームでは86試合に出場し、打率.271を記録しています。一方抹消となった川村選手は今季開幕1軍を勝