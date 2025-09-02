ファミリーマートは、「ファミマルBakery」と「ファミマルSweets」から、世界No.1パティシエ･安食雄二シェフ監修によるパン･デザート･焼き菓子の全6種を、9月2日に全国約1万6,300店で発売した。安食雄二シェフは、1996年に開催された『グランプリインターナショナル･マンダリンナポレオンコンクール(世界大会)』にて、日本人として初優勝を果たした世界No.1パティシエ。ファミリーマートとのコラボは、今回で2回目となる。〈安食雄