画像はチャンピオンクロス「僕の心のヤバいやつ」のページ（https://championcross.jp/episodes/29f744bc5262b/）より 【「僕の心のヤバいやつ」Karte.176】 9月2日 公開 秋田書店はチャンピオンクロスにて、桜井のりお氏のマンガ「僕の心のヤバいやつ」Karte.176「僕は同じ轍を踏まない」を9月2日に公開した。 今回は、冬休みの間の山田家合宿が終了して、いよいよ受験本番が