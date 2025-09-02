良品計画がこの日の取引終了後、８月度の国内売上高を発表しており、直営既存店とオンラインストアを合わせた売上高は前年同月比６．１％増と１９カ月連続で前年実績を上回った。 前年よりも土日祝日が１日多かったことで２ポイントのプラス影響があったことに加えて、前年に夏物の在庫不足で苦戦した衣服・雑貨が順調に推移。また、食品も好調に推移し、前月に引き続きすべての商品部門で前年をクリアした。なお、直営全店