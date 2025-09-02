ウリドキが１０月７日に名証ネクスト市場に新規上場する。上場に際し、３万株の公募と３３万２４００株の売り出し、上限５万株のオーバーアロットメントによる売り出しを行う予定。公開価格決定日は９月２６日。主幹事はＪトラストグローバル証券。ウリドキはリユース品買取マッチングサイト「ウリドキ」を運営する。 出所：MINKABU PRESS