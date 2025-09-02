体温を超える危険な暑さは明日3日まで。4日(木)〜5日(金)は熱帯擾乱や前線の影響で、太平洋側を中心に大雨の恐れも。熱帯擾乱の動向に注意。6日(土)になると関東から九州、沖縄は厳しい残暑が戻る。この先も万全な暑さ対策が必要。明日3日関東を中心に体温を超える危険な暑さ40℃近くも今日2日は東北南部から九州にかけて、記録的な暑さになった地点が続出しました。全国で1番気温が上がった所は、埼玉県鳩山町で39.8℃と9月の