あなたが普段、日常で使っている言葉はもしかして略語かも！？このクイズで正式名称を覚えよう。「CUTIE STREET」の略語は？「CUTIE STREET」の略語はなんでしょうか？ヒントは、5文字です。あなたは正解がわかりましたか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は「きゅーすと」でした！CUTIE STREET（キューティーストリート）とは、2024年8月にアソビシステムのアイドルプロジェクト