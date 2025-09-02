米女子ゴルフツアーで日本勢が活躍米女子ゴルフツアーのFM選手権は日本時間1日まで、米マサチューセッツ州TPCボストン（6533ヤード、パー72）で開催された。日本勢最上位は山下美夢有と畑岡奈紗。通算13アンダーの7位タイで、賞金は9万1041ドル（約1300万円）を手にした。賞金総額410万ドル（約6億円）という高額賞金大会。優勝したミランダ・ワン（中国）は61万5000ドル（約9000万円）を手にした。日本勢では山下、畑岡に続い