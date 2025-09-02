マウンドに倒れ込んだアダム。今季絶望の見通しとなった(C)Getty Imagesドジャースを追いかけるパドレスに衝撃が走った。リリーフ右腕のジェーソン・アダムが現地時間9月1日、本拠地でのオリオールズ戦に登板し、左脚を痛めて緊急降板した。【動画】衝撃！パドレスのアダムがマウンドに倒れ込み苦悶の表情6回途中から登板したアダムは、7回のマウンドに上がり、一死一塁からガナー・ヘンダーソンの遊撃への打球に反応。その際