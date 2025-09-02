泉口の台頭は社会人野球に好影響を与えそうだ(C)TakamotoTOKUHARA/CoCoKARAnext開幕前、ここまでのブレイクを予見した人はどれほどいたことでしょうか。巨人の2年目内野手・泉口友汰です。ルーキーイヤーの昨季は66試合に出場し、打率.201の成績でした。同じショートを守る門脇誠のバックアップとして「守備の人」のイメージでしたが今季、バットが開花。9月1日現在、110試合に出場し、「投高打低」のセ・リーグで打率.293、5