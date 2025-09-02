キム・ヘソンがILから復帰でコンフォートはどうなるか(C)Getty ImagesMLBは現地時間9月1日、ロースターが26人から28人に拡大。ドジャースはリリーフ右腕のマイケル・コペック、内野手のキム・ヘソンがともに負傷者リスト（IL）から復帰し、出場選手登録したことを発表している。【動画】米記者も歓喜！コンフォートが2点適時打を放つシーンドジャース専門メディア『Dodgers Way』は2人の復帰について「すぐにチームに力を与え