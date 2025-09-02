コンビニ大手のファミリーマートは食品以外の「衣料品」に特化した小型店を初めて、オープンしました。きょう、東京都内のオフィスビルには…記者「あちらです。衣料品のみを取り扱った店舗になります」白や黒だけでなく色とりどりの「靴下」や「Tシャツ」が並ぶこの店。実は、ファミリーマートが新たに出した「衣料品」に特化した小型店です。展開するオリジナルのアパレル商品ほぼすべてにあたる150アイテムを売り出します。ファ