サントリーホールディングスは２日、会見を開き、新浪剛史代表取締役会長の辞任を発表した。【映像】「何のサプリ？」「効果は？」記者の質問で「緊迫」した瞬間会見冒頭、鳥井信宏社長は「昨夜、弊社代表取締役会長 新浪剛史が辞任した。本件において皆様にご心配、ご迷惑をおかけすることを心よりお詫び申し上げます」と頭を下げた。鳥井社長は続けて「当社は8月22日、当社代表取締役会長 新浪剛史から『警察による捜査が