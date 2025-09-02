老後についての本音を両親から聞き出すにはどうすればよいか。介護専門家の吉田肇さんは「なかなか切り出しにくい話は、直接伝えるよりも、当事者ではない立場の人が持ちかけたほうがスムーズだ。また、『人から聞いた話』として話題を振るのも効果的だ」という――。※本稿は、吉田肇『介護・老後で困る前に読む本』（NHK出版）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／Frazao Studio Latino※写真はイメージです - 写真＝