歌手のG.NA（ジーナ）が、過去の騒動について初めて胸の内を明かした。【写真】G.NAの“下半身スキャンダル”とは？G.NAは9月2日、自身のSNSに英語の長文メッセージを投稿した。彼女は「私はこの話を何年も静かに抱えて生きてきた」とし、「韓国芸能界で活動していた時、私の人生を大きく変えてしまう出来事を経験した」と振り返った。続けて「最も苦しかったのは、その出来事そのものではなかった。沈黙だった。私は隠れるために