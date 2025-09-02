¹âÃÎ»Ô¤Î·¬Ì¾»ÔÄ¹¤Ï9·î2Æü¡¢ÉÔÅÐ¹»¤ÎÀ¸ÅÌ¤Î³Ø¤Ó¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ë¤¿¤á¤Î³Ø¹»¤ò2026Ç¯4·î¤Ë¹âÃÎ»Ô¤ËÀ°È÷¤¹¤ëÊý¿Ë¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¹âÃÎ»Ô¤Î·¬Ì¾»ÔÄ¹¤Ï2Æü¡¢9·îµÄ²ñ¤ËÄó½Ð¤¹¤ëÍ½»»µÄ°Æ¤ä¾òÎãµÄ°Æ¤Ê¤É68·ï¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£°ìÈÌ²ñ·×ÊäÀµÍ½»»°Æ¤ÏÁí³Û1²¯9400Ëü±ß¤Ç¡¢¤³¤Î¤¦¤Á¿·µ¬»ö¶È¤È¤·¤ÆÉÔÅÐ¹»¤ÎÀ¸ÅÌ¤ËÂ¿ÍÍ¤Ê¶µ°é¤Îµ¡²ñ¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Á´¹ñ¤ÇÀßÃÖ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡Ö³Ø¤Ó¤ÎÂ¿ÍÍ²½³Ø¹»¡×¤ò2026Ç¯4·î¤Ë¡¢¹âÃÎ»Ô¤ÎÄ¬¹¾Ãæ¤ÎÊ¬¶µ¼¼¤È¤·¤ÆÄ¬¹¾¿Þ½ñ´Û