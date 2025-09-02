中国の習近平国家主席は2日午後、ロシアのプーチン大統領と会談し、両国の親密な関係をアピールしました。会談の冒頭で習主席は、プーチン大統領を「古い友人よ、北京で再会できてうれしい」と歓迎し、プーチン大統領も習主席を「親愛なる友人」と応じました。プーチン大統領は時折、笑顔をみせ「私たちの緊密な関係は、かつてないほど高いレベルにある」と述べるなど、親密さをアピールしました。習主席は、3日に行われる軍事パレ