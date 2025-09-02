大雨により、河川の氾濫や土砂災害の危険が高まっているなどとして、県中央地区の自治体を中心に避難情報が出されています。五城目町、仙北市、秋田市の一部地域には警戒レベル5の緊急安全確保が出されています。秋田市は、新城川の氾濫により、下新城地区の1,534世帯3,045人、上新城地区の362世帯680人、飯島地区の443世帯872人の、あわせて2,339世帯4,597人を対象に緊急安全確保を出しています。五城目町は、内川地区と富津内地