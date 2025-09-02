NPB(日本野球機構)は2日の公示を発表。オリックスは2日の敵地・ソフトバンク戦に先発する宮城大弥投手を登録しました。前回登板となった8月21日の日本ハム戦では6回無失点と好投を見せ、今季5勝目をあげた宮城投手。翌日抹消され、中11日と間隔をあけて、首位ソフトバンクに挑みます。今季は18試合に先発し、5勝3敗で防御率2.42をマーク。一発を浴びるなど苦しいマウンドもありましたが、ここまで奪三振率9.54と打者を翻弄（ほんろ